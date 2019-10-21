Спущен на воду самый большой СПГ-бункеровщик

Total сообщил о спуске на воду своего первого большого СПГ-бункеровщика. Сдача судна намечена на 2020 год. Работать бункеровщик будет в Северной Европе. Среди будущих клиентов – CMA CGM, с которой у Total подписан 10-летний контракт на поставку 300 тыс. СПГ в год для 9 ультраконтейнеровозов, занятых на трейде Азия – Европа.

Строительство судна ведется на Hudong-Zhonghua Shipbuilding рядом с Шанхаем. На бункеровщике установлены инновационные танки вместимостью 18,6 тыс. куб. м производства французской GTT. Судно длиной 135 м обладает повышенной маневренностью, что обеспечит безопасность операций в тех портах и на тех терминалах, для которых оно предназначено.

Total по этому поводу скромно молчит (или считает, что цифры говорят сами за себя), а сторонние наблюдатели отмечают, что новое судно будет самым большим бункеровщиком в мире. Для сравнения, предыдущий рекорд вместимости для СПГ-бункеровщика – 7,5 тыс. куб. м.

В Total же больше напирают на экологию и приводят следующие выкладки: использование в качестве бункера сжиженного природного газа позволяет сократить выбросы серы и мелких частиц на 99%, оксида азота – на 85% и парниковых газов – примерно на 20%.

Напомним, Total будет выступать фрахтователем и поставщиком СПГ, оперировать бункеровщиком будет MOL. Долгосрочный договор фрахтования Total Marine Fuels Global Solutions и Mitsui O.S.K. Lines подписали в феврале 2018 года.