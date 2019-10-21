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Два танкера «Совкомфлота» на СПГ прошли Севморпуть
21.10.2019

Два танкера «Совкомфлота» на СПГ прошли Севморпуть


    • Два танкера «Совкомфлота» на СПГ прошли СевморпутьДва крупнотоннажных танкера «Совкомфлота», использующие в качестве основного топлива сжиженный природный газ, – «Менделеевский проспект» и «Ломоносовский проспект» – завершили переход по трассам Северного морского пути в восточном направлении.

    По информации компании, 19 октября в 13:00 по Москве танкер «Менделеевский проспект» прошел траверз мыса Дежнева (восточной оконечности СМП), а тремя днями ранее, 16 октября в 5:50 акваторию СМП покинул танкер «Ломоносовский проспект». Суда прошли по высокоширотной трассе в рамках выполнения коммерческих рейсов по доставке сырой нефти из порта Приморск в КНР. На протяжении всего перехода по Севморпути суда использовали только СПГ-топливо.

    Продолжительность перехода судов от мыса Желания до мыса Дежнёва составила для «Ломоносовского проспекта» порядка 7,2 суток, для «Менделеевского проспекта» – 7,3 суток. Суда преодолели дистанцию в 2095 и 2104 морских миль соответственно, их средняя скорость составила 12 и 12,3 узлов. Всю дистанцию суда прошли без ледокольного сопровождения, чем способствовали благоприятная ледовая обстановка на всем протяжении трассы и правильное планирование маршрута.

    По словам капитана «Менделеевского проспекта» Марка Людника, «Транзитный рейс по СМП от мыса Желания до мыса Дежнева прошел в штатном режиме. На всем протяжении высокоширотного маршрута танкер использовал только газомоторное (СПГ) топливо. В ходе рейса топливные системы танкера, как и остальные узлы и механизмы, показали высокую надежность в работе».

    В октябре прошлого года, напомнили в «Совкомфлоте», «Ломоносовский проспект» прошел по трассам СМП в западном направлении, успешно протестировав работу двигателей и механизмов управления топливных систем судна с использованием СПГ-топлива. В период летней навигации 2019 года грузовые рейсы по высокоширотному маршруту в восточном направлении совершили три крупнотоннажных танкера компании на СПГ-топливе и один танкер «зеленой» серии прошел по Севморпути в западном направлении.

    «Зелёная» серия крупнотоннажных нефтеналивных танкеров «Совкомфлота» состоит из 6 судов. Головное судно серии – «Проспект Гагарина». Все танкеры были приняты в эксплуатацию в 2018-2019 годах, их дедвейт составляет 113 тыс. тонн, длина – 250 м, ширина – 44 м, ледовый класс – 1A/1B. 


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