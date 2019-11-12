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4-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2020»
12.11.2019

4-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2020»


    • 4-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2020» — ежегодное деловое мероприятие, рассматривающее наиболее важные вопросы текущего положения на рынке морских перевозок России.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Дата и место проведения: 17 марта 2020, Москва, Россия,
    EVENT-ХОЛЛ  «ИнфоПространство».

    В 2019 году морские перевозки России продолжили наращивать объемы,  следуя положительной тенденции прошлого года. Основными драйверами роста выступают увеличение экспорта основных сырьевых товаров, снижение перевалки российских грузов через порты сопредельных государств и снятие инфраструктурных ограничений. Одним из основных факторов роста грузовой базы становится уголь. Российский сегмент контейнерных перевозок находится в стадии интенсивного развития, что вызвано отчасти процессов от развитых в этом отношении стран. Девальвация рубля, вызванная европейскими санкциями, создает благоприятные условия для повышения конкуренции морского транспорта с другими модальностями.

    На каботажном рынке наблюдается некоторое оживление, что обусловлено формирующейся в России тенденцией создания промышленных кластеров вблизи морских портов. В контексте долгосрочной политики ЕС по развитию экологических видов транспорта, конкурентная борьба между водными и прочими модальностями грузоперевозок продолжится.

     Высокое сосредоточение (более 70%) грузов в 10 крупнейших портах страны выдвигает на первый план вопросы активного развития портовой системы РФ, введения в эксплуатацию новых перегрузочных комплексов.

     Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.

    Среди основных вопросов конференции:

    — Развитие припортовой логистики и мультимодальной инфраструктуры морских    

      портов.

    — Перспективы развития северных портов России.

    — Рынок контейнерных перевозок в России: перспективы и инновации.

    — Конъюнктура фрахтового рынка балкерного тоннажа.

    — Новые технологии в перегрузочном оборудовании для портов.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 581 55 98, либо, направив письмо на info@viva-consult.com.ua.

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!


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