4-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2020» — ежегодное деловое мероприятие, рассматривающее наиболее важные вопросы текущего положения на рынке морских перевозок России.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Дата и место проведения: 17 марта 2020, Москва, Россия,

EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство».

В 2019 году морские перевозки России продолжили наращивать объемы, следуя положительной тенденции прошлого года. Основными драйверами роста выступают увеличение экспорта основных сырьевых товаров, снижение перевалки российских грузов через порты сопредельных государств и снятие инфраструктурных ограничений. Одним из основных факторов роста грузовой базы становится уголь. Российский сегмент контейнерных перевозок находится в стадии интенсивного развития, что вызвано отчасти процессов от развитых в этом отношении стран. Девальвация рубля, вызванная европейскими санкциями, создает благоприятные условия для повышения конкуренции морского транспорта с другими модальностями.

На каботажном рынке наблюдается некоторое оживление, что обусловлено формирующейся в России тенденцией создания промышленных кластеров вблизи морских портов. В контексте долгосрочной политики ЕС по развитию экологических видов транспорта, конкурентная борьба между водными и прочими модальностями грузоперевозок продолжится.

Высокое сосредоточение (более 70%) грузов в 10 крупнейших портах страны выдвигает на первый план вопросы активного развития портовой системы РФ, введения в эксплуатацию новых перегрузочных комплексов.

Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.

Среди основных вопросов конференции:

— Развитие припортовой логистики и мультимодальной инфраструктуры морских

портов.

— Перспективы развития северных портов России.

— Рынок контейнерных перевозок в России: перспективы и инновации.

— Конъюнктура фрахтового рынка балкерного тоннажа.

— Новые технологии в перегрузочном оборудовании для портов.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 581 55 98, либо, направив письмо на info@viva-consult.com.ua.

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!