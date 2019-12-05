Владимир Бурматов: с Артуром Чилингаровым мы защитили финансирование научных исследований в Арктике на 1 млрд 700 млн рублей

1 млрд 700 млн рублей будет выделено на организацию научной экспедиции «Северный полюс – 2020», сообщил председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Совместно с Ассоциацией полярников и ее президентом Артуром Чилингаровым, нам удалось включить в проект бюджета статью по обеспечению научной экспедиции «Северный полюс – 2020», — заявил Владимир Бурматов.

В экспедиции будет задействован ледокол «Капитан Драницын», водоизмещением 26 тыс. тонн, который будет вморожен во льды, ее целью станет реализация более 40 научных проектов в высоких широтах.

В экспедиции предполагается участие более 250 российских ученых из 28 институтов РАН, восьми университетов, двух институтов Росатома, трех институтов Росгидромета, трех институтов Минздрава и пяти производителей научного оборудования.

Реализация научной программы экспедиции позволит создать прочную научную базу для дальнейшего устойчивого освоения Арктики, обеспечив, таким образом, геоэкономические интересы России в Арктике.

Пресс –служба Форума «Арктика настоящее и будущее»