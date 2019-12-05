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Арктика настоящее и будущее
05.12.2019

Владимир Бурматов: с Артуром Чилингаровым мы защитили финансирование научных исследований в Арктике на 1 млрд 700 млн рублей


    • 1 млрд 700 млн рублей будет выделено на организацию научной экспедиции «Северный полюс – 2020»,  сообщил председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

    «Совместно с Ассоциацией полярников и ее президентом Артуром Чилингаровым, нам удалось включить в проект бюджета статью по обеспечению научной экспедиции «Северный полюс – 2020», — заявил Владимир Бурматов.

    В экспедиции будет задействован ледокол «Капитан Драницын», водоизмещением 26 тыс. тонн, который будет вморожен во льды, ее целью станет реализация более 40 научных проектов в высоких широтах.

    В экспедиции предполагается участие более 250 российских ученых из 28 институтов РАН, восьми университетов, двух институтов Росатома, трех институтов Росгидромета, трех институтов Минздрава и пяти производителей научного оборудования.

    Реализация научной программы экспедиции позволит создать прочную научную базу для дальнейшего устойчивого освоения Арктики, обеспечив, таким образом, геоэкономические интересы России в Арктике.

    Пресс –служба Форума «Арктика настоящее и будущее»


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