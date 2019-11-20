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23-й Московский Международный Логистический Форум
20.11.2019

23-й Московский Международный Логистический Форум


    • 17 – 21 февраля 2020 г. пройдет 23-й Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2020).

    Для большинства профессионалов из торговых, производственных и сервисных компаний стало хорошей традицией начинать операционный год с Форума, на котором обсуждаются итоги ушедшего года, планы на ближайшую и среднесрочную перспективу, практика успешного управления логистикой компаний из различных отраслей.

    На форуме Вы сможете получить доступ к лучшим практикам управления цепями поставок и логистикой крупнейших компаний-драйверов российской экономики (Х5 Retail Group, Metro, Магнит, НЛМК, Северсталь, Роснефть, Газпромнефть и др.) и получить рекомендации от мировых экспертов-лидеров (ELA, BVL, VIB, Parma University и др.).

    Профессиональные сессии Форума построены таким образом, чтобы участники могли найти ответы на самые важные вопросы, в том числе:

    — Как оптимизировать затраты по всей цепи поставок и повысить при этом уровень сервиса?

    — Как синхронизировать и улучшить взаимодействие поставщиков и ритейлеров: от совместного планирования до регулирования MOQ

    — Как эффективно автоматизировать логистические процессы?

    — Как правильно оптимизировать работу складов или создать новый?

    — Как безошибочно внедрить WMS?

    На ММЛФ-2020 пройдут первые дебаты руководителей логистических направлений крупнейших поставщиков и ритейлеров, интеллект-соревнования лидеров отрасли, WMS Day, демонстрация лучших практик от международных экспертов, конкурс «Логист года» с демонстрацией лучших прорывных достижений и экспертным жюри, состоящего из руководителей мировых и российских компаний.

    В 2020 году работа Форума пройдет на самой современной площадке в Москве (ЦДП — Цифровое деловое пространство). На площади в 4000 кв. м. параллельно в четырех залах пройдут профессиональные сессии для более чем 700 участников с докладами 50 топ-спикеров отрасли. В демо-зоне форума будет представлена вся логистическая цепочка с технологиями, позволяющими улучшить процессы Вашей компании: от IT решений по управлению всей логистикой, транспортом и складами до складского оборудования и логистических сервисов.

    ММЛФ-2020. Меняя логистику к лучшему!


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