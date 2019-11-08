Аккредитация автотранспорта на А2 – проще, чем кажется

В соответствии со стандартами рынка контейнерных перевозок, на контейнерный терминал А2 в Большом порту Санкт-Петербург действует система аккредитации автотранспорта. Для въезда на терминал авторизованные перевозчики сами создают автовизиты на специализированном веб-портале.

Чтобы обеспечить своему грузовому транспорту бесперебойный пропуск на территорию терминала, автопредприятиям целесообразно пройти аккредитацию. Процедура эта бесплатная. Для получения аккредитации автопредприятию достаточно предоставить в «Морской порт Санкт-Петербург» комплект заверенных организацией документов. Список аккредитованных автопредприятий и порядок получения аккредитации можно найти на сайте компании: http://www.seaport.spb.ru/uslugi/5

Водители и транспортные средства аккредитованных компаний будут доступны для выбора в системе автовизитов http://service.seaport.spb.ru/spspb/Forms/LoginForm.aspx, которая позволяет экспедиторам отслеживать статус обработки контейнеров и удаленно оформлять заявки на въезд/выезд автотранспорта.

Аккредитация позволит экспедиторам и автотранспортным предприятиям в полной мере использовать весь потенциал системы – от создания визитов и выбора тайм-слотов до выгрузки детальной информации по истории контейнера.

Напоминаем, что контейнерный терминал A2 находится на территории 2-го грузового района Большого порта. Крупнейшим оператором на 2-м грузовом районе является линия SEA CONNECT, которая ежегодно наращивает объемы грузоперевозок на 10%.

Специалисты из отдела пропусков готовы оказать любое содействие и дополнительно проконсультировать Вас по составу документов, месту подачи документов и срокам рассмотрения. Все интересующее Вас вопросы можно задать Самире Ахундовой, начальнику отдела пропусков, по телефону 8 921 429 59 75.