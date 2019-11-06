Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Сайменского канала
06.11.2019

Грузооборот Сайменского канала


    • По итогам 10 месяцев 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 828,2 тыс. тонн различных грузов, что на 18,8% меньше аналогичного показателя 2018 года. 

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, с января по октябрь текущего года по каналу прошло 790 грузовых судов. Это на 16,3% меньше показателя января-октября прошлого года.

    В том числе судов под флагом России прошло 457 судов (-8,9% к 10 месяцам 2018 года) – 57,8% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.

     

    Отметим, что в тройку основных грузов, перевозимых в направлении Финляндии, вошли древесина, минерально-строительные грузы и уголь.

    Обратно по каналу доставлялись минерально-строительные грузы, удобрения и бумага.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.07.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-май этого года составил более 1,4 млн тонн – это на 5,8% […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    21.10.2019
    Роттердам увеличил контейнерооборот почти на 4%
    Контейнерооборот порта Роттердам составил по итогам 9 месяцев 2018 года 11,2 млн TEU – на 3,8% больше, чем […]
    2019ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0
    15.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 4 марта суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла в сравнении с показателем двухнедельной давности […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    22.05.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Объем экспорта водки из России по итогам первого квартала 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    22.07.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 30 неделя 2019
    На 30 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме, по данным […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    21.06.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24, 2019
    На 24 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    13.06.2019
    Лидеры Финляндии
    По итогам 5 месяцев 2019 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с аналогичным […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    18.07.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 29 2019
    В Азовском море темпы роста рынка замедлились и с прошлой недели никаких существенных изменений на рынке не произошло. […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    14.08.2019
    Контейнерооборот портов Испании
    По итогам первого полугодия 2019 года контейнерные порты Испании обработали в сумме 8,8 млн TEU. Это на 4,3% […]
    Только для подписчиков
    2019ИспанияКонтейнерооборот
    0
    16.10.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    За 9 месяцев этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 13,7 млн TEU. Это на 6,5% меньше показателя […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    23.04.2019
    Надежды оправдались
    По итогам 2018 года контейнерооборот Бакинского международного морского торгового порта (расположен в пос. Алят) вырос на 49% и […]
    2018БакуГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    15.02.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевраль
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    06.11.2019 Все порты Финляндии
    06.11.2019 Железнодорожные контейнеры
    06.11.2019 Гетеборг увеличил контейнерооборот
    05.11.2019 Контейнерооборот портов Ирана
    05.11.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    05.11.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ