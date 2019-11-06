Грузооборот Сайменского канала

По итогам 10 месяцев 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 828,2 тыс. тонн различных грузов, что на 18,8% меньше аналогичного показателя 2018 года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, с января по октябрь текущего года по каналу прошло 790 грузовых судов. Это на 16,3% меньше показателя января-октября прошлого года.

В том числе судов под флагом России прошло 457 судов (-8,9% к 10 месяцам 2018 года) – 57,8% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.

Отметим, что в тройку основных грузов, перевозимых в направлении Финляндии, вошли древесина, минерально-строительные грузы и уголь.

Обратно по каналу доставлялись минерально-строительные грузы, удобрения и бумага.