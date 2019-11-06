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Дочка СПЗ перевезла оборудование для ветропарка в Казахстане
06.11.2019

Дочка СПЗ перевезла оборудование для ветропарка в Казахстане


    • ООО «Волго-Балтик Логистик», дочерняя компания «Северо-Западного пароходства», c июня по октябрь выполняла контракт на перевозку оборудования для строительства ветропарка в Казахстане по заказу ISS GLOBAL.

    Как рассказали SeaNews в компании, было выполнено семь рейсов, пять — судами класса «река-море» и два — баржебуксирными составами. Доставлено 13 комплектов оборудования общим объемом более 52,4 тыс. куб. м. Комплектующие для ветрогенераторов отправлялись на Каспий из Турции и Германии.

    Первая партия оборудования прибыла в Актау в конце июня из немецкого порта Браке на теплоходе «Сормовский-3054». В начале июля из турецкого порта Бандирма аналогичное оборудование доставил в Казахстан сухогруз «Нева-Лидер-5», а через три недели — «Нева-Лидер-3».      

    Транспортировка первой партии длинномерных частей ветряных агрегатов из турецкого Измира осуществлялась на барже СЗП «Волго-Балтика». Оборудование было доставлено баржебуксирным составом из Турции в Актау в конце июля, а в конце августа на зафрахтованной компанией «Волго-Балтик Логистик» барже прибыла вторая партия.

    Одновременно продолжалась доставка оборудования судами класса «река-море». Теплоход «Святитель Алексий» прибыл из Бандирмы в Актау в середине августа. Последнюю партию оборудования в казахстанский порт доставил теплоход «Св. князь Владимир». Завершив в конце августа погрузку в Браке, судно зашло за дополнительным грузом в Бандирму и прибыло в Актау в середине октября. Передав весь груз заказчику, «Волго-Балтик Логистик» успешно завершила контракт.

    Выполнению контракта предшествовали несколько месяцев тщательной проработки всех деталей. Специалисты СЗП и ВБЛ разработали схему оптимальной погрузки оборудования в трюмы и на палубу теплоходов класса «река-море» и на баржи, проект его крепления. В соответствие с расчетами, было определено необходимое количество судов и рейсов. Специалисты учли сложную судоходную обстановку на отдельных участках Волги, особенно на Городецком шлюзе, поэтому приняли решение отправить последнюю партию груза из немецкого Браке не по Волго-Балту, а другим путем — через Бискайский залив. 

    Уже сейчас намечены планы на реализацию проектов в навигацию следующего года.


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