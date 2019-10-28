COSCO построит терминал в Дуйсбурге

COSCO построит мультимодальный терминал в Дуйсбурге для увеличения грузопотока по «Новому шелковому пути». Пропускная способность нового терминала Duisburg Gateway Terminal составит 850 тыс. TEU. Стоимость проекта оценивается в 100 млн евро. Партнерами по проекту и соинвесторами станут Администрация порта Дуйсбург (с долей в 30%), COSCO Shipping Logistics (30%), швейцарский железнодорожный контейнерный оператор Hupac (20%) и голландская судоходная компания HTS Group (20%).

Duisburg Gateway Terminal построят на таком называем Угольном острове. Перевалку угля там прекратят в 2020 году, тогда и начнутся работы по строительству терминала.

Терминал планируется запустить в 2022 году. Ожидается, что он будет обрабатывать порядка 100 поездов из Китая в неделю (в настоящее время Дуйсбург принимает 35-40 поездов в неделю из/в 12 пунктов назначения Китая). Одновременно терминал сможет принимать пять судов. Обрабатывать контейнерные поезда будут шесть козловых кранов. Общая площадь терминала составит 24 га.