Новый логистический терминал на Дальнем Востоке

ГК «Регион» построит крупнейший на Дальнем Востоке таможенно-логистический терминал (ТЛТ) «Каникурган». Такое решение было принято по итогам конкурентного отбора, проведенного комиссией по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при правительстве Амурской области. Общий объем инвестиций в строительство ТЛТ превысит 8,1 млрд рублей.

Согласно проекту, терминал станет частью комплексной инфраструктуры автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ через Амур, движение по которому планируется открыть в 2020 году (суточная пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект ТЛТ планируется реализовать до 2024 года. В него войдут несколько инфраструктурных объектов (парковки, блоки таможенного оформления, склады, кафе и другие). Площадь терминала составит 22 га. Первая очередь складов временного хранения, трак-стоп для паркинга грузовиков и автобусов, а также административное здание должны быть построены уже в следующем году.

Еще одной отличительной чертой проекта группы компаний «Регион» стало решение о создании автономных источников энерго- и водоснабжения. Это позволит построить первые объекты терминала уже в 2020 году, не дожидаясь появления инженерной инфраструктуры.

«По нашим прогнозам, ТЛТ позволит до 2030 года увеличить объем российско-китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз», – сообщила генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова.