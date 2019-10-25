Первые полупогружные ветрогенераторы

Первые в мире полупогружные ветрогенераторы отгрузили из испанского порта Эль-Ферроль к месту установки в 20 километрах от побережья Португалии в районе Виана-ду-Каштело. Три плавучие конструкции, состоящие из полупогружной платформы и установленной на ней ветротурбины высотой 30 м, будут установлены на расстоянии 50 м друг от друга и сформируют первый в континентальной Европе плавучий ветропарк. В ближайшие месяцы к ним добавятся еще две установки, каждая мощностью 25 МВт.

Использование в качестве основания для ветрогенераторов полупогружных платформ позволяет устанавливать их на глубинах до 100 м, ранее недоступных для ветроэнергетики. Удерживают их на месте только якоря на цепях. Проект, получивший название Windplus, реализует консорциум в составе EDP Renewables (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) and Principle Power Inc. (1,2%).

Видео: EDPRENOVAVEIS