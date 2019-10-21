Как печатали катер на 3D-принтере

В Университете Мэна в США напечатали катер. На 3D-принтере. Целиком – а не отдельными деталями. Три рекорда в книгу Гиннесса зараз – самый большой прототип 3D-принтера для полимерных материалов, самый большой напечатанный с помощью 3D-технологий объект и самая большая напечатанная на 3D-принтере лодка.

Принтер, разработанный Центром перспективных разработок конструкций и композитных материалов университета, может печатать объекты длиной до 100 футов, шириной до 22 футов и высотой до 10 футов (в привычной нам метрической системе – 30,5 х 6,7 х 3 метра). Производительность печати – до 500 фунтов (227 кг) в час.

Вес катера – 5 тыс. фунтов (2,3 тонны), длина – 25 футов (7,6 м). Назвали его «3Drigo». Какие у него мореходные качества, неизвестно, но испытания в опытовом бассейне показали – на воде держится. Кстати, в отчетном пресс-релизе счастливые разработчики не столько хвастались рекордами, сколько радовались, что новые технологии дадут работу местной лесной промышленности – материал, из которого сделан катер, наполовину состоит из древесного волокна, а лесная промышленность в штате Мэн – штатообразующая.

Ниже – видеосъемка в ускоренном режиме, как проходила печать.

Видео: Tech World