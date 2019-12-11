Первое китайское лоцмейстерское судно

Первое лоцмейстерское судно, построенное в Китае, предано заказчику – структурам Министерства земельных и природных ресурсов КНР. Церемония прошла на прошлой неделе в Шанхае. Строительство осуществлялось на верфи China Shipbuilding Industry Corporation.

Судно получило название «Xiangyanghong 22». Длина составляет 89 м, ширина – 18 м, осадка – 7,2 м, автономность плавания – 60 суток, что позволяет ему работать в удаленных районах и вести мониторинг в Тихом и Индийском океане. «Xiangyanghong 22» способен устанавливать / снимать большие буи 10 м в диаметре и весом 60 тонн.

Видео: New China TV