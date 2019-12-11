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Первое китайское лоцмейстерское судно Xiangyanghong 22
11.12.2019

Первое китайское лоцмейстерское судно


    • Первое лоцмейстерское судно, построенное в Китае, предано заказчику – структурам Министерства земельных и природных ресурсов КНР. Церемония прошла на прошлой неделе в Шанхае. Строительство осуществлялось на верфи China Shipbuilding Industry Corporation.

    Судно получило название «Xiangyanghong 22». Длина составляет 89 м, ширина – 18 м, осадка – 7,2 м, автономность плавания – 60 суток, что позволяет ему работать в удаленных районах и вести мониторинг в Тихом и Индийском океане. «Xiangyanghong 22» способен устанавливать / снимать большие буи 10 м в диаметре и весом 60 тонн.

    Видео: New China TV


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