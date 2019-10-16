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Китай – Европа: стоит ли ждать роста контейнерных перевозок
16.10.2019

Китай – Европа: стоит ли ждать роста контейнерных перевозок


    • Будущее железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа остается под вопросом, несмотря на очевидное увеличение количества контейнерных поездов и расширения направлений и пунктов назначения в Европе. К такому выводу пришел президент InterRail Holding и бывший вице-председатель Координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП) Ханс Рейнхард, выступая на 28-й пленарной сессии КСТП в Нурсултане в конце сентября.

    По его мнению, это связано прежде всего с тем, что китайские власти сокращают субсидии на железнодорожные грузоперевозки в Европу. Так, субсидии в этом году составили 40%. В следующем году они сократятся до 30%, а в 2021 – снизятся до 20%. Поскольку ни жд операторы, ни государственные жд компании не смогут компенсировать сокращение субсидий, начиная с 2020 года следует ожидать повышения рыночных ставок на контейнерные перевозки. Остается неясным вопрос – будут ли при высоких ставках востребованы контейнерные поезда в том же количестве, что и сейчас.

    Согласно исследованиям, проведенным по заказу самого президента Китая Си Цзиньпина, количество контейнерных поезд в/из Европы будет сокращаться, а в Россию и Центральную Азию – увеличиваться, поскольку на короткие расстояние требуются небольшие субсидии.

    Однако сокращение количества контейнерных поездов может иметь положительный побочный эффект для Европы, чьи железные дороги перегружены в том числе и из-за роста количества поездов из Китая. Снижение нагрузки позволило бы улучшить среднесрочное планирование и добиться сокращения сроков доставки грузов из Китая в Европу, что было бы интересно для электронной коммерции и доставки почты, считает Ханс Рейнхард.


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