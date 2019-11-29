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Новый контейнерный поезд Петербург – Новосибирск
29.11.2019

Новый контейнерный поезд Петербург – Новосибирск


    • Транспортная группа FESCO запустила поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск – FESCO Baltic Siberia Shuttle.

    Как рассказали SeaNews в компании, поезда планируется отправлять один раз в неделю от станции Заневский Пост. Время в пути следования до пункта назначения на станции Новосибирск-Восточный составляет четыре дня. Основу грузопотока FESCO Baltic Siberia Shuttle будут формировать товары народного потребления, табак и пищевые товары.

    Первый состав в рамках нового сервиса прибыл на станцию Новосибирск-Восточный 26 ноября. Сервис ориентирован на транспортировку импортных товаров, прибывающих в порт Санкт-Петербург морскими сервисами, а также на внутрироссийские перевозки из северо-западных регионов России в Сибирь. 


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