Новый контейнерный поезд Петербург – Новосибирск

Транспортная группа FESCO запустила поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск – FESCO Baltic Siberia Shuttle.

Как рассказали SeaNews в компании, поезда планируется отправлять один раз в неделю от станции Заневский Пост. Время в пути следования до пункта назначения на станции Новосибирск-Восточный составляет четыре дня. Основу грузопотока FESCO Baltic Siberia Shuttle будут формировать товары народного потребления, табак и пищевые товары.

Первый состав в рамках нового сервиса прибыл на станцию Новосибирск-Восточный 26 ноября. Сервис ориентирован на транспортировку импортных товаров, прибывающих в порт Санкт-Петербург морскими сервисами, а также на внутрироссийские перевозки из северо-западных регионов России в Сибирь.