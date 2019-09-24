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На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
24.09.2019

На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет

    • 10 лет займет переход на полный безбумажный документооборот в морских пунктах пропуска государств-членов Евразийского экономического союза. Такие сроки следуют из доклада заместителя директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максима Асаула на конференции FREIGHT.DIGITAL 2019 в Петербурге, организованной ИА SeaNews.

    ЕЭК в настоящее время готовит Концепцию по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов ЕАЭС. Ее планируют принять в 2020 году. Новость хорошая. А за ней следует следующее: эта Концепция предусматривает переход на безбумажный электронный документооборот до 2030 года и в два этапа. Первый, до 2025 года, предусматривает создание условий для перехода на безбумажные технологии в морских пунктах пропуска. «При этом государствами-членами ЕАЭС должно выполняться требование об однократном представлении данных и их многократном использовании, при сохранении в отдельных случаях возможности допередачи информации в виде электронных документов без использования бумажных документов,» – уточнил М.Асаул. На втором этапе, с 2026 года по 2030 год, планируется реализовать сам переход на безбумажные технологии, когда и отсканированные копии уже не понадобятся.


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