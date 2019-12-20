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У ЕЭК свой Sulphur Cap
20.12.2019

У ЕЭК свой Sulphur Cap


    • Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил действие нормы по содержанию массовой доли серы 1,5% в судовом топливе до 31 декабря 2023 года. Это решение относится к топливу, используемому на судах при внутренних водных перевозках в ЕАЭС.

    Судовое топливо, обращающееся на рынке, должно соответствовать техрегламенту Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей, мазуту». Основной качественной характеристикой этих нефтепродуктов в соответствии с техрегламентом является массовая доля серы. Сейчас она не должна превышать 1,5%. Но с 1 января 2020 года это требование должно будет ужесточиться – не выше 0,5%, вне зависимости от того, на каких судах применяется это топливо.

    «Поскольку изменение качественных характеристик судового топлива может привести к ряду негативных последствий, включая рост цен на него на 25-40%, банкротство судоходных компаний, участвующих во внутренней логистике стран ЕАЭС, с потерей рабочих мест и срывом навигации 2020 года в некоторых водных бассейнах, совет ЕЭК посчитал такое нововведение в странах ЕАЭС преждевременным в отношении внутренних водных перевозок», – говорится в официальном сообщении ЕЭК.

    Принятое решение позволит соблюсти международные нормы, применяемые при международных перевозках, в частности Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, и исключить тяжелые социально-экономические последствия в отрасли внутренних водных перевозок.

     

    Фото: ЕЭК


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