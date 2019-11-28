Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Спецфлот под спецпроект
28.11.2019

Спецфлот под спецпроект


    • Опытом доставки крупногабаритного и тяжеловесного груза для проекта Tengiz поделился в ходе конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве директор P&O Maritime Александр Дроздов.

    «Компания P&O Maritime, переименованная в начале ноября из Topaz, является морским и речным оператором проекта Tengiz, и пока мы работаем на судах под брендом Topaz, – начал свое выступление А.Дроздов. – К сожалению, российские проектные экспедиторы не участвуют в проекте Tengiz (шельфовый проект американской TengizChevroil и ее партнеров по совместному предприятию). Хотя на наших реках это сейчас самые большие проектные объемы, проходящие через Россию: необходимо доставить более 200 сверхгабаритных модулей весом порядка 1,5 тыс. тонн каждая. Здесь работают два оператора: мы и из морских – «Морвенна».

    А.Дроздов отметил, что в управлении P&O Maritime (компанией владеет DP World) 17 собственных судов и еще три в оперативном управлении. Всего 20 судов, работающих на российских реках в рамках проекта. «Tengiz –  крупнейший нефтегазовый проект на Каспии, – продолжил А.Дроздов. – И главная его особенность – очень мелководные подходы, поэтому доставка грузов туда крайне затруднена».

    Он отметил, что TengizChevroil изначально решил строить завод модульным путем. «То есть взять и построить на месте, не из отдельных частей, а заранее создавать модули, строить за границей, привозить туда цельными и собирать из них уже весь завод, – пояснил А.Дроздов. – Такой «лего». Поэтому и получился весь проект в таком размахе: больше 200 модулей весом свыше 1,5 тыс. тонн каждый».

    «Как задача стояла перед нами изначально? Эти модули должны быть на Каспии в течение трех лет. Клиент готов был под это решение платить. Искал подходящее предложение. И решение было, учитывая наши ограничения по нашим шлюзам, – построить специально флот под этот проект. Эти 17 судов строились специально для перевозки модулей для проекта Tengiz». По словам А.Дроздова, сложность проекта также состояла в том, что для этой перевозки не существовало изначально никакой инфраструктуры. «Когда у нас появилась эта задача с модулями, не было ни портов для перевалки, ни порта для приемки, ни флота, кроме барж для оперативной перевозки на Каспий. Наверное, этими баржами можно было все это и перекидать на Каспий, но были жесткое транзитное время и крайне высокие требования по безопасности, надежности и по соблюдению всех требований американского compliance. Масса нюансов».

    «Что касается спецификации судов, то это максимально возможные размеры исходя из максимального веса модуля – 1,8 тыс. тонн и все наши ограничения по высоте и ширине, – отметил А.Дроздов. – Наша компания руководила процессом их строительства, мы работали с компанией Vard, которая осуществляла дизайн и строительство судов в Румынии и во Вьетнаме. В течение 2017-2018 годов весь флот был построен и принят в эксплуатацию. С 2018 года началась реальная работа на российских реках. Мы отработали два полных сезона. Все модули доставлены на Тенгиз абсолютно в срок, ни один не отстал от графика. Основные маршруты перевозки – из Кореи и из Италии, а дальше перегрузка в Финляндии и в Болгарии, затем доставка на Каспий».

    «Сейчас наши суда работают как конвейер, – продолжил А.Дроздов. – Мы за неделю перебрасываем в среднем два таких модуля. Отгружаем из Финляндии в Болгарию и доставляем на Казахстан. Мы отработали два полных сезона. Все модули доставлены на Тенгиз абсолютно в срок, ни один не отстал от графика. Два года работаем как часы, и еще год работы как минимум».

    По словам А.Дроздова, в 2020 году P&O Maritime еще полностью задействована на проекте Tengiz, а к 2021 году флот компании будет освобождаться под негабаритные перевозки. «Мы отдаем себе отчет, что возможно, цена использования данного судна будет сравнительно высока по сравнению с обычными стандартными баржами, – отметил А.Дроздов. – Но это действительно интересный серьезный флот под большие проекты для требовательных клиентов». По его словам, мейчас инженерная команда P&O Maritime работает над всеми возможными модификациями: под ветроэнергетику, локальные контейнеровозы, трубы и многое другое. Предусматривается и усиление ледового класса.

    «Если не будет достаточной загрузки в России, мы предусматриваем ввод их в другие проекты, другие локации (суда сейчас под российским флагом). Мы можем потенциально задействовать суда на проекты Mozambique LNG (находится в обсуждении), мелководье, и работа на реках на Новой Гвинее. Но нам хотелось бы сохранить флот в России, на российских реках или на Каспии», – резюмировал А.Дроздов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4 2019
    На рынок Азовского моря вышло слишком много свободных судов – как на спотовых, так и на срочных позициях.  […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    29.03.2019
    «Негабаритчики» встречаются в Санкт-Петербурге
    5 апреля 2019 в Санкт-Петербурге состоится V юбилейная конференции BREAKBULK RUSSIA. В течение пяти лет форум остаётся авторитетной […]
    КонференцияНегабаритСанкт-Петербург
    0
    22.11.2019
    Модернизация Восточного полигона продолжается
    Общая стоимость проведенных работ по модернизации Восточного полигона составила более 444 млрд рублей на первом этапе. Об этом […]
    БАМБюджетВосточный полигонГрузоперевозки
    0
    30.05.2019
    Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики разработан проект федерального закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности […]
    АрктикаИнвестпроектИнфраструктураНалоги
    0
    24.01.2019
    Атомная отгрузка – видео
    «Атомэнергомаш» поделился видео отгрузки из порта Санкт-Петербург оборудования для атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. Все подробности – в […]
    HeavyliftБольшой порт Санкт-Петербург ГрузоперевозкиИндия
    0
    31.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5 2019
    На азовском фрахтовом рынке по сравнению с прошлой неделей отмечается ухудшение ситуации. Высокие цены на товары и сравнительно […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    30.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22 2019
    Азовский рынок перед религиозными праздниками в Турции выглядит спокойным. По данным судового брокера «Руфко», торговая активность в основном […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    25.04.2019
    Почти сверхнегабарит
    «РЖД Логистика» поделилась опытом доставки негабаритного оборудования для одного из крупных отечественных производителей изделий из бетона – ООО […]
    HeavyliftЖ/д перевозкинеНегабарит
    0
    16.09.2019
    Атомный лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в Санкт-Петербург
    Доставив груз с Камчатки за 18 суток
    Дальний ВостокКамчаткаПетролеспортПроект
    1
    01.08.2019
    «Евросиб» увеличит мощности терминала в Новосибирске
    «Евросиб СПб – транспортные системы» увеличит емкости и перерабатывающие способности терминально-логистического центра «Евросиб — Терминал – Новосибирск» за […]
    ЕвросибИнвестицииИнфраструктураКонтейнерный терминал
    0
    17.10.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 42 2019
    В России собрано 117 млн тонн зерна. За тот же период прошлого года было намолочено всего 109,5 млн […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    04.09.2019
    «Новатэк» и «Совкомфлот» создают совместное предприятие
    По морской транспортировке
    Арктик СПГ 2АрктикаНОВАТЭКПроект
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    28.11.2019 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    27.11.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    27.11.2019 Контейнерооборот Украины
    26.11.2019 Контейнерооборот лидеров
    26.11.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ