Экспорт угля и кокса

Объем российского экспорта каменного угля за 7 месяцев этого года увеличился на 9,1% и составил почти 118,4 млн тонн.

В стоимостном выражении экспорт каменного угля увеличился на 9,1%, до 9,8 млрд долларов.

Отметим, что за отчетный период России импортировала 12,3 млн тонн каменного угля (+4%) на сумму 223,6 млн долларов (+3,8%).

По данным ФТС, кокса и полукокса за отчетный период текущего года вывезли 1,9 млн тонн – на 17,6% больше, чем годом ранее.

Доходы от экспорта кокса и полукокса по итогам 7 месяцев 2019 года, выросли всего на 14,7% и составили порядка 477,7 млн долларов.

В июле этого года было вывезено порядка 13,8 млн тонн угля, что на 20,1% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 28,4% меньше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля увеличился по сравнению с июлем 2018 года на 4,2% – до 1,062 млрд долларов (-30,5% к июню 2019 года).

Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 236,9 тыс. тонн – это на 59,3% выше уровня июля прошлого года, но на 39,5% меньше, чем за июнь этого года. Доходы выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 54,5% (-45,7% к уровню предыдущего месяца) – до 54,7 млн долларов.