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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2019
09.09.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2019

    • На 36 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. Рост ставок отмечен только из Китая на Австралию и Новую Зеландию.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 6,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 2%.

    Существенный рост спотовых ставок на американском трейде сменился падением. Ставки на порты западного побережья США потеряли 3%, ставки на порты восточного побережья – 2,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив сократились на 3,7%, на Южную Америку – на 6,7%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию немного подросли – на 2,6%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию и Южную Корею остались без изменений. Спотовые ставки на Сингапур снизились на 1,9%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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