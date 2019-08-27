«Енисей капитал» разрешили покупать «ТрансКонтейнер»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о приобретении 50%+2 акций «Трансконтейнера», поданное структурой Evraz – контролируемому Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым ООО «Енисей капитал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Говоря о других потенциальных участниках аукциона, руководитель ФАС сказал: «Если кто-то еще будет подавать ходатайства, то если это будет компания, которая владеет контейнерами и хочет еще купить “Трансконтейнер”, мы, скорее всего, согласия не дадим, это будет шагом к возвращению монополии на рынок, а нам нужна конкуренция. Если ходатайство поступит от компании, как Evraz, например, у которой нет контейнеров – пожалуйста», – цитирует И.Артемьева РИА Новости.

Отметим, что «Енисей капитал» на данный момент владеет 24,74% акций «ТрансКонтейнера», 50% плюс 2 акции принадлежат «Объединенной транспортно-логистической компании» (это тот пакет, который выставляется на продажу), 24,84% принадлежат ВТБ и 0,43% находятся в свободном обращении.

Аукцион по продаже 50% плюс 2 акции уставного капитала ПАО «ТрансКонтейнер» назначен на 27 ноября 2019 года. На торги выставлена 6 947 391 обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, принадлежащая АО. Стартовая (минимальная) цена пакета составляет 36,159 млрд рублей.

Торги будут проводиться в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме. Условия аукциона предусматривают отчуждение акций единым пакетом. Заявки для участия в аукционе принимаются с 8 августа по 15 ноября 2019 года. Задаток составляет 10% стартовой цены продажи акций.