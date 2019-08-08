Половина «ТрансКонтейнера» выставлена на продажу

Аукцион по продаже 50% плюс 2 акции уставного капитала ПАО «ТрансКонтейнер» назначен на 27 ноября 2019 года. По информации «ВТБ Капитала», нкоторый выступает организатором аукциона, на торги выставлена 6 947 391 обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, принадлежащая АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Стартовая (минимальная) цена пакета составляет 36,159 млрд рублей.

Торги будут проводиться в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме. Условия аукциона предусматривают отчуждение акций единым пакетом. Заявки для участия в аукционе принимаются с 8 августа по 15 ноября 2019 года. Задаток составляет 10% стартовой цены продажи акций.

По итогам 2018 года выручка «ТрансКонтейнера» по МСФО составила 77 млрд рублей, на 17,4% больше, чем годом ранее. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, увеличилась на 12,6% до 31,3 млрд рублей. Операционные расходы выросли на 14,5% до 66,9 млрд рублей, операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, – на 2,7% до 21,2 млрд рублей. Операционная прибыль выросла на 48,6% и составила 11,9 млрд рублей, чистая прибыль – на 45,5% до 9,5 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года активы группы составляли 68,1 млрд рублей, долг был представлен двумя выпусками рублевых облигаций и составлял 11,3 млрд рублей, чистый долг – 1,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что на стоимость акций «ТрансКонтейнера» на Лондонской бирже объявление даты аукциона, по крайней мере на данный момент, никак не сказалось, а существенные изменения – сначала падение, а потом рост – наблюдались в апреле этого года, когда была утверждена директива правительства по продаже контролируемого РЖД через ОТЛК пакета 50% + 2 в компании.

Тогда сообщалось, что директива предполагает, что в аукционе могут принять участие компании, бенефициарами которых являются граждане РФ, не аффилированные с федеральными или местными властями (контроль менее 30%), не имеющие убытков за 2018 год и не находящиеся под контролем морских контейнерных линий.

«Успешные кандидаты» они должны в 2018 году владеть либо не менее 20% акций «ТрансКонтейнера», либо не менее 5 тыс. вагонов или контейнерным терминалом мощностью 50 тыс. TEU.

Победитель тендера не имеет права в течение 2 лет уступить контроль над акциями или собственным капиталом под угрозой штрафа в четверть цены сделки. Также он должен будет в течение остатка того года, когда произойдет покупка, и 2 полных лет после этого исполнять план по перевозкам, предусмотренный действующей стратегией «ТрансКонтейнера».

На данный момент акционерный капитал «ТрансКонтейнера» распределен следующим образом: 50% плюс 2 акции принадлежат ОТЛК, 24,74% – ВТБ, 24,74% – аффилированному с основными акционерами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым ООО “Енисей Капитал“, 0,43% находятся в свободном обращении.