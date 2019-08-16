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Гамбург увеличили оборот
16.08.2019

Гамбург увеличили оборот

    • Грузообоорот порта Гамбург по итогам первого полугодия 2019 года составил 69,4 млн тонн, на 4,1% больше, чем в январе-июне 2018 года. Как сообщили SeaNews в порту, наиболее существенно выросла перевалка генеральных грузов – на 6,1% до 48,4 млн тонн. Оборот массовых грузов незначительно сократился – на 0,3% – и составил 21 млн тонн.

    Контейрооборот увеличился на 7,5% до 4,7 млн TEU. Рост, объясняют в порту, главным образом связан с открытием четырех новых линейных сервисов, которые связали Гамбург с портами США, Канады и Мексики. Оборот между Гамбургом и США составил с начала года 283 тыс. TEU, в результате Штаты вышли на второе место среди крупнейших торговых партнеров порта после Китая. Сейчас через Гамбург работает 14 сервисов на 29 портов США, Мексики и Канады. Всего же, по словам Акселя Маттерна, со-CEO Port Hamburg Marketing, с начала года в Гамбург пришло 11 новых сервисов.

    Число заходов контейнеровозов также увеличилось – на 3,7% до 3046. В том числе на 36,9% выросло число обработанных в порту мегаконтейнеровозов вместимостью от 18 тыс. TEU и выше – их в первом полугодии было 89.  

    Объем трансшипмента на фидерные суда составил 1,7 млн TEU, на 5,5% больше, чем годом ранее. Перевалка для дальнейшей отправки наземными сервисами выросла на 8,7% до 2,9 млн TEU. Как отметил со-CEO Port Hamburg Marketing Инго Эглофф, доля жд транспорта в подвозе/вывозе грузов в/из порта продолжала расти. За первые 6 месяцев 2019 года по железной дороге было отправлено/доставлено 24,4 млн тонн, на 5% больше, чем годом ранее, контейнерооборот по железной дороге составил 1,4 млн TEU.

    Число отправленных и принятых поездов, по данным CEO Администрации порта Гамбург Йенса Майера, увеличилось на 3,6%, объем контейнерных перевозок – не мене чем на 12%. При пиковой нагрузке в один из дней порт принял 225 поездов.

    Во второй половине года, с учетом влияния на морские перевозки торговых войн между США и Китаем, в Гамбурге ожидают роста грузооборота на 4% и контейнерооборота на 5-6%.


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