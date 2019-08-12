Экспорт угля и кокса

По итогам первого полугодия этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 104,3 млн тонн – это на 7,6% больше, чем годом ранее.

Доходы от экспорта угля по итогам 6 месяцев 2019 года выросли на 9,6% и достигли порядка 8,7 млрд долларов.

Отметим, что за отчетный период России импортировала 10,4 млн тонн каменного угля (+5,2%) на сумму 190,8 млн долларов (+5,1%).

По данным ФТС, кокса и полукокса за январь-июнь вывезли из страны около 1,7 млн тонн – на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился – на 11,1%, до 423 млн долларов.

В июне этого года было вывезено порядка 19,3 млн тонн угля, что на 0,7% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 19,2% больше итога предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля сократился по сравнению с июнем 2018 года на 9,7% – до 1,5 млрд долларов (+15,8% к маю 2019 года).

Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 391,5 тыс. тонн – это на 66,8% выше уровня июня прошлого года и на 94,2% больше, чем за май этого года. Доходы выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 68,6% и на 98,8% к уровню предыдущего месяца – до 100,8 млн долларов.