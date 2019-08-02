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Росморречфлот выдал разрешение «Новотрансу»
02.08.2019

Росморречфлот выдал разрешение «Новотрансу»

    • Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) выдало ОАО «Компания Усть-Луга» разрешение на создание искусственных земельных участков под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП «Усть-Луга» и строительство берегоукреплений. Объекты предназначены для создания многофункционального терминального комплекса в рамках реализации проекта LUGAPORT. Заказчиком строительства выступает группа компаний «Новотранс».

    Недавно подготовленные генеральным проектировщиком ЗАО «ГТ Морстрой» проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Искусственные земельные участки под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП «Усть-Луга» получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

    Таким образом, группа компаний «Новотранс» совместно с ОАО «Компания Усть-Луга» приступают непосредственно к строительству объектов комплекса LUGAPORT. Проект предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн тонн в год. Общий объем инвестиций – 46,5 млрд рублей.

    Проект реализуется в рамках мероприятий по увеличению экспортно-импортного потенциала портов России и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанном губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и президентом группы компаний «Новотранс» Константином Гончаровым на ПМЭФ-2019.


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