ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ

ТрансКонтейнер опубликовал финансовые показатели по РСБУ за 6 месяцев 2019 года.

Согласно отчету компании, выручка увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 16,5% и составила 40,6 млрд рублей.

Себестоимость продаж выросла на 6,4% до 32,5 млрд рублей.

Валовая прибыль от продаж увеличилась на 88,4% до 8,1 млрд рублей, прибыль от продаж – на 89,7% до 8,08 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения выросла на 69,9% до 7,79 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 6,1 млрд рублей – на 69,2% больше, чем годом ранее.