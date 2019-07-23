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ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
23.07.2019

ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ

    • ТрансКонтейнер опубликовал финансовые показатели по РСБУ за 6 месяцев 2019 года.

    Согласно отчету компании, выручка увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 16,5% и составила 40,6 млрд рублей.

    Себестоимость продаж выросла на 6,4% до 32,5 млрд рублей.

    Валовая прибыль от продаж увеличилась на 88,4% до 8,1 млрд рублей, прибыль от продаж – на 89,7% до 8,08 млрд рублей.

    Прибыль до налогообложения выросла на 69,9% до 7,79 млрд рублей.

    Чистая прибыль составила 6,1 млрд рублей – на 69,2% больше, чем годом ранее.


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