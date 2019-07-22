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Совет IMO ждет реформа
22.07.2019

Совет IMO ждет реформа

    • Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай принял участие в работе сессии Совета Международной морской организации (IMO)в составе делегации РФ, которую возглавил директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Юрий Костин, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    122-я  сессия Совета IMO состоялась в штаб-квартире IMO с 15 по 19 июля. В ее работе приняли участие делегации 40 государств-членов Совета, наблюдатели из числа других государств, межправительственные и неправительственные организации. В состав российской делегации также вошли постпред РФ при IMO Юрий Меленас, руководитель ФГБУ “АМП Балтийского моря” Петр Паринов, сотрудники Представительства РФ при IMO.

    В повестку дня Совета ИМО были включены финансовые, административные и организационные вопросы функционирования Секретариата IMO и организации в целом.

    Среди прочего Совет рассмотрел и согласовал проект бюджета организации на предстоящий двухлетний период, который не предполагает существенного увеличения взносов государств-членов по сравнению с текущим периодом.

    Основным вопросом повестки стало продолжение обсуждения будущей реформы Совета и связанной с этим необходимостью внесения изменений в Конвенцию об IMO – документ, который регулирует состав, порядок формирования и функционирования управляющих и рабочих органов  международной организации. 

    По итогам сессии обозначились основные контуры предстоящей реформы. Совет принципиально согласовал увеличение своего состава с 40 до 52 членов, что соответствует приблизительно одной трети от всех государств-членов IMO (174 государства), и увеличение срока работы избранного Совета с двух до четырех лет.

    При этом Совет принял решение о сохранении деления на категории (А, В и С), по которым избираются страны-кандидаты в его состав, а также базовых критериев отнесения государств к той или иной категории (Российская Федерация традиционно выдвигается и избирается по категории А – государства, наиболее заинтересованные в предоставлении услуг в области международного судоходства). При этом будет разработано руководство, призванное содействовать государствам-членам в оценке кандидатов и их соответствия категориям.

    Соответствующие поправки к Конвенции об IMO будут подготовлены в ходе следующего двухлетнего периода с прицелом на принятие на 32-й сессии Ассамблеи IMO в 2021 году.

    В качестве составной части реформы рассматривались и вопросы открытости и доступа к информации, а также порядок привлечения к работе международных неправительственных организаций в консультативном статусе.

    Cовет доработал рекомендательное руководство по предоставлению организациям консультативного статуса. Было подтверждено понимание того, что только специализированные организации с подлинно международным статусом могут рассчитывать на участие в сессиях органов IMO при условии внесения существенного вклада в работу организации. Совет продолжит и упорядочит практику периодического анализа эффективности работы и вклада организаций с целью принятия решения о целесообразности сохранения консультативного статуса.

     

    Фото: сайт Росморречфлота


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