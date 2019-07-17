Грузооборот российских портов в июне 2019 увеличился на 5,5%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в июне 2019 года увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 5,5%.

При этом объем перевалки экспортных грузов вырос на 6,7%, транзитных – на 22,2%. В то же время оборот импортных грузов снизился на 3,4%, каботажных – на 11%.

В июне 2019 года через российские порты прошло 38,5 млн тонн наливных грузов, на 13,5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 19,4 млн тонн (+11,2%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,8 млн тонн (+7,2%).

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 22,3% до 4,5 млн тонн, лесных – на 8,6% до 456,8 тыс. тонн. Насыпных грузов было обработано 1,7 млн тонн – на 51,8% меньше, чем годом ранее. Такое падение связано с сокращением перевалки зерна на 61,9%.

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Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Балтийского бассейна, которые перевалили 21,9 млн тонн (+12%). На втором месте – порты Азово-Черноморского бассейна. В июне 2019 года они обработали 20 млн тонн грузов (-8,7%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 5,5% до 18,5 млн тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в июне этого года составил 8,3 млн тонн (+32%).

Порты Каспийского бассейна обработали 562,7 тыс. тонн грузов, что на 61% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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