ONE принял замыкающего

Ocean Network Express (ONE) принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 14 тыс. TEU. Судно, построенное на японской верфи Kure, получило название «ONE Cygnus».

Это третий 14-тысячник ONE, сданный в эксплуатацию в этом году, и последний из серии в семь мегаконтейнеровозов: «ONE Stork» принят в эксплуатацию в июне 2018 года, «ONE Minato» – в июле 2018 года, «ONEAquila – в сентябре 2018 года, «ONE Columba» – в ноябре 2018 года, «ONE Grus» – в феврале 2019 года, «ONE Apus» – в апреле 2019 года.

«ONE Cygnus» будет задействован на трейде Азия – Европа на сервисе FE3 альянса THE Alliance. Ротация портов: Гонконг – Сямэнь – Гаосюн – Янтьян – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Гавр –London Gateway – Сингапур – Гонконг.

Технические характеристики: