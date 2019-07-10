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ONE принял замыкающего
10.07.2019

ONE принял замыкающего

    • Ocean Network Express (ONE) принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 14 тыс. TEU. Судно, построенное на японской верфи Kure, получило название «ONE Cygnus».

    Это третий 14-тысячник ONE, сданный в эксплуатацию в этом году, и последний из серии в семь мегаконтейнеровозов: «ONE Stork» принят в эксплуатацию в июне 2018 года, «ONE Minato» – в июле 2018 года, «ONEAquila – в сентябре 2018 года, «ONE Columba» – в ноябре 2018 года, «ONE Grus» – в феврале 2019 года, «ONE Apus» – в апреле 2019 года.

    «ONE Cygnus» будет задействован на трейде Азия – Европа на сервисе FE3 альянса THE Alliance. Ротация портов: Гонконг – Сямэнь – Гаосюн – Янтьян – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Гавр –London Gateway – Сингапур – Гонконг.

    Технические характеристики:

    • длина – 364 м;
    • ширина – 50,6 м;
    • осадка – 15,8 м;
    • флаг – Япония.

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