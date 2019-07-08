Самая высокая многоэтажка из морских контейнеров

Компания Patalab получила разрешение на проектирование 9-этажного офисного здания из бывших в употреблении морских контейнеров. Его построят в исторической части Лондона. Высота здания составит свыше 26 м, и, по данным Patalab, оно будет самой большой высоткой, построенной из морских контейнеров, – в настоящее время этот титул принадлежит знаменитому магазину Freitag Store в Цюрихе. Его высота составляет 26 м.

По технологии девять контейнеров поставят друг на друга, конструкцию будет поддерживать металлический каркас. Также предусмотрено остекление фасада и балконов.

«Затраты на строительство здания из морских контейнеров ниже примерно на 30% по сравнению с традиционными материалами», – отмечают в Patalab.