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Рост российского авторынка – нереалистичный сценарий
04.07.2019

Рост российского авторынка – нереалистичный сценарий

    • По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) за первое полугодие 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 2,4%, составив 828,8 тыс. единиц. 
    По итогам июня продажи снизились на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 151,2 тыс. автомобилей.

    «После 6 месяцев 2019 мы видим рынок, который уменьшился на 2,4 % по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый, – прокомментировал итоги июня и отчетного периода председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019, – уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года».

    По итогам июня 2019 года в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России изменений не произошло. Практически все марки ТОП-5 показали отрицательную динамику продаж. Только Volkswagen, который стоит на пятой строчке рейтинга, увеличил продажи на 5,7% до 9,4 тыс. авто.

    Лидер российского авторынка Lada снизила в июне продажи на 2% – до 30,8 тыс. автомобилей. Занимающая второе место KIA снизила продажи авто на 2,6% (до 19,3 тыс. авто). Третий по объемам продаж Hyundai также сократил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – на 0,6% (до 16,3 тыс. авто). Существенно снизил продажи Renault – минус 11,9% до 11,9 тыс. авто.

    Наиболее значительный рост продаж в июне относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Geely (в 3,9 раза) и Haval (в 4,4 раза). 

    Наиболее существенно снизились в июне продажи HTM (-77%), коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (-75%), Lifan (-75%), smart (-68%), Honda (-66%), коммерческих автомобилей Foton (-58%) и Zotye (-57%).

     


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