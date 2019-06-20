Второй СПГ-контейнеровоз Containerships встает на линию

Containerships принял в эксплуатацию свой второй контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, судно, получившее название «Containerships Polar», будет работать на Балтике на обновленном сервисе Balt 2 вместе со своим систершипом, первым СПГ-контейнеровозом Containerships – «Containerships Nord».

С верфи Guangzhou Wenchong в северном Китае контейнеровоз вышел в начале мая. В конце июня намечена его первая бункеровка СПГ в Роттердаме – она пройдет по схеме «борт – борт», объем составит порядка 200 тонн.

В свой первый рейс по Балтике «Containerships Polar» выйдет 23 июня из Роттердама. Ротация Balt 2: Тизпорт – Зебрюгге – Роттердам – Хельсинки – Санкт-Петербург – Рига – Гдыня – Тизпорт.

До конца года Containerships должен получить еще два СПГ-контейнеровоза – «Containerships Arctic» и «Containerships Aurora».

Технические характеристики судов:

вместимость – 1,38 тыс. TEU,

длина – 170 м,

ширина – 27 м,

осадка – 6,9 м,

двигатель двойного действия с использованием СПГ (10080 кВт),

ледовый класс – 1A.

Как отмечают в CMA CGM, к 2022 году в составе флота группы будет уже 20 судов, работающих на сжиженном природном газе.