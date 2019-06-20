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20.06.2019

Второй СПГ-контейнеровоз Containerships встает на линию

    • Containerships принял в эксплуатацию свой второй контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, судно, получившее название «Containerships Polar», будет работать на Балтике на обновленном сервисе Balt 2 вместе со своим систершипом, первым СПГ-контейнеровозом Containerships – «Containerships Nord».

    С верфи Guangzhou Wenchong в северном Китае контейнеровоз вышел в начале мая. В конце июня намечена его первая бункеровка СПГ в Роттердаме – она пройдет по схеме «борт – борт», объем составит порядка 200 тонн.

    В свой первый рейс по Балтике «Containerships Polar» выйдет 23 июня из Роттердама. Ротация Balt 2: Тизпорт – Зебрюгге – Роттердам – Хельсинки – Санкт-Петербург – Рига – Гдыня – Тизпорт.

    До конца года Containerships должен получить еще два СПГ-контейнеровоза – «Containerships Arctic» и «Containerships Aurora».

    Технические характеристики судов:

    • вместимость – 1,38 тыс. TEU,
    • длина – 170 м,
    • ширина – 27 м,
    • осадка – 6,9 м,
    • двигатель двойного действия с использованием СПГ (10080 кВт),
    • ледовый класс – 1A.

    Как отмечают в CMA CGM, к 2022 году в составе флота группы будет уже 20 судов, работающих на сжиженном природном газе.


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