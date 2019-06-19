Первая операция первого бункеровочного понтона

В порту Роттердам бункеровочный понтон «FlexFueler001», оператором которого является Titan LNG, осуществил первую операцию по бункеровке одного из судов Norlines. Таким образом, Titan LNG стал первым аккредитованным бункеровщиком СПГ, осуществляющим операции с понтона.

«FlexFueler001» – первый бункеровочный понтон в серии. Сдача второго – «FlexFueler002» – планируется к середине следующего года в порту Антверпен. По информации LNG World News, в ближайшее время будет объявлено о строительстве третьего понтона. Суда разработаны для бункеровки как судов внутреннего плавания, так и морских.