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Первая операция первого бункеровочного понтона
19.06.2019

Первая операция первого бункеровочного понтона

    • В порту Роттердам бункеровочный понтон «FlexFueler001», оператором которого является Titan LNG, осуществил первую операцию по бункеровке одного из судов Norlines. Таким образом, Titan LNG стал первым аккредитованным бункеровщиком СПГ, осуществляющим операции с понтона.

    «FlexFueler001» – первый бункеровочный понтон в серии. Сдача второго – «FlexFueler002» – планируется к середине следующего года в порту Антверпен. По информации LNG World News, в ближайшее время будет объявлено о строительстве третьего понтона. Суда разработаны для бункеровки как судов внутреннего плавания, так и морских.


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