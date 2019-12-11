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ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
11.12.2019

ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»


    • На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 3 декабря 2019 года №1580 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899».

    Новым постановлением расширены границы территории опережающего развития «Камчатка». Сделано это в целях реализации инвестпроекта «Новатэка» по созданию терминала для перевалки сжиженного природного газа.

    Согласно справке к постановлению, проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае» направлен на строительство инфраструктуры, обеспечивающей приём сжиженного природного газа с судов-газовозов ледового класса (с северных месторождений), кратковременное хранение и отгрузку сжиженного природного газа в суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей транспортировки потребителю. Ожидается, что совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 24,5 млрд рублей.

    Напомним, «Новатэк» заключил соглашение о намерениях с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и правительством Камчатского края по реализации на территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Компания намерена вложить в проект 70 млрд рублей.

    С текстом постановления можно ознакомиться в файле ниже.

    Постановление


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