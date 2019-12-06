В Приморске создадут ОЭЗ

Территории «Приморского универсально-перегрузочного комплекса» планируется придать статус особой экономической зоны. Как рассказал, выступая на организованном Российско-Германской внешнеторговой палатой и Финско-Российской торговой палатой I Таможенно-логистическом форуме «Северо-Западные ворота России», директор Агентства экономического развития Ленинградской области Андрей Сергеев, в настоящее время разрабатывается дорожная карта по приданию территории будущего порта статуса ОЭЗ.

Особая экономическая зона подтолкнет развитие бизнеса на этой территории, статус ОЭЗ позволит экспортировать продукты с добавленной стоимостью, переработанные продукты, отметил А.Сергеев.

Напомним, в начале этого года Ленинградской область заключила стратегическое соглашение с ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» о создании универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса. Проект предусматривает строительство мощностей для перевалки угля, минеральных удобрений, контейнеров, генеральных грузов, зерна в объеме до 70 млн тонн в год на этапе полного развития. Инвестиции в проект оцениваются в 90,6 млрд рублей. Ввод первых мощностей предполагается в 2022 году.

«Для нас любое развитие транспортно-логистической инфраструктуры является положительным фактором – это новые рабочие места и рост инвестиционной привлекательности региона», – подчеркнул А.Сергеев. В качестве других крупных инвестиционных проектов в Ленинградской области он привел развитие порта Усть-Луга, перспективы которого в Ленинградской области видят в развитии переработки нефти и газа и химическом производстве, проекты «Новотранса» в Усть-Луге и «Технотранса» в Высоцке, из непортовых проектов – автоматизированный склад Nokian Tyres.

В целом, по данным А.Сергеева, транспорт и связь занимают второе место в структуре внутреннего регионального продукта, на их долю приходится 13,7% ВРП. Больше доля только у промышленного производства – 36,3%. Для сравнения, доля сельского хозяйства в ВРП Ленинградской области составляет всего 4,7% (в то время как на операции с недвижимостью приходится 7%). Что делать, зона рискованного земледелия…