Грузооборот российских портов в мае 2019 увеличился на 1,8%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в мае 2019 года увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 1,8%.

При этом объем перевалки экспортных грузов вырос на 5,6%, импортных – на 12,8%. В то же время оборот транзитных грузов снизился на 16,3%, каботажных – на 15,4%.

В мае 2019 года через российские порты прошло 38,9 млн тонн наливных грузов, на 11,1% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 19,3 млн тонн (+5,8%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,8 млн тонн (+1,8%).

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 28,6% до 4,5 млн тонн, лесных – на 16% до 415,9 тыс. тонн. Насыпных грузов было обработано 2,5 млн тонн – на 43,2% меньше, чем годом ранее. Такое падение связано с сокращением перевалки зерна на 52,4%.

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Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Балтийского бассейна, которые перевалили 23,1 млн тонн (+8,2%). На втором месте – порты Азово-Черноморского бассейна. В мае 2019 года они обработали 19,6 млн тонн грузов (-13,8%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,6% до 18,4 млн тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в мае этого года составил 8,6 млн тонн (+24,5%).

Порты Каспийского бассейна обработали 673,1 тыс. тонн грузов, что на 90,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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