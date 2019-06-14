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Экспорт минеральных удобрений
14.06.2019

Экспорт минеральных удобрений

    • Российский экспорт минеральных азотных удобрений в январе-апреле 2019 года составил порядка 4,4 млн тонн. Это на 1,4% больше аналогичного уровня 2018 года. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 12,5%, до 965,1 млн долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 3,6 млн тонн – на 12,4% меньше, чем с января по апрель 2018 года, на сумму 1,1 млрд долларов (-3,3%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС России, увеличился по сравнению с показателем 4 месяцев 2018 года на 13,3%. За отчетный период их было отгружено более 2,3 млн тонн. В денежном выражении экспорт также вырос – на 38,5% до 590 млн долларов.

    В апреле этого года экспорт азотных удобрений составил более 1,1 млн тонн – на 13,4% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, но на 13,9% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта азотных удобрений составили 231,1 млн долларов (+17,4% к апрелю 2018 и -20,9% к марту 2019 года).

    Экспорт смешанных удобрений по итогам апреля составил чуть более 1 млн тонн, что на 36,5% больше показателя апреля прошлого года и на 34,6% больше уровня предыдущего месяца. В денежном выражении их экспорт вырос как к апрелю 2018 – на 46,9%, так и к марту 2019 года – на 37,3%, составив 341,5 млн долларов.

    Экспорт калийных удобрений в апреле сократился. По сравнению с уровнем апреля прошлого года снижение составило 4,6%, относительно предыдущего месяца – 19,4% (до 683,2 тыс. тонн). Доходы увеличились относительно апреля прошлого года на 11,9%, но снизились к уровню марта этого года на 21,2% – до 170,7 млн долларов.

     


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