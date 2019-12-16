Лесной экспорт

Российский экспорт обработанных лесоматериалов, по данным ФТС РФ, в январе-октябре 2019 года составил порядка 16,8 млн тонн — на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт вырос всего на 0,4% — до 3,8 млрд долларов. В октябре этого года обработанных лесоматериалов вывезли порядка 1,7 млн тонн, что на 1,2% меньше аналогично показателя прошлого года, но на 1,5% больше предыдущего месяца. Доходы в октябре от экспорта обработанных лесоматериалов снизились по сравнению с октябрем 2018 года на 6,4%, но увеличились относительно сентября этого — на 2,1% до 380,4 млн долларов.

Необработанных лесоматериалов за 10 месяцев 2019 года вывезли на 16,2% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 12,7 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-октябрем 2018 года на 25,8%, составив 899,8 млн долларов. В октябре 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,3 млн кубометров (-26,5% к октябрю 2018 и -0,9% к сентябрю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 84,1 млн долларов (-32,7% к октябрю 2018 и +0,7% к сентябрю 2019).

Клееной фанеры за 10 месяцев этого года было экспортировано порядка 2,3 млн кубометров, на 3,1% больше, чем в 2018 году. В то же время в денежном выражении ее экспорт упал на 15,1% — до порядка 967,5 млн долларов.

В октябре этого года экспорт фанеры составил порядка 239,3 тыс. кубометров — на 8,5% больше аналогичного показателя прошлого года и на 8,1% больше предыдущего месяца. Доходы в октябре от экспорта фанеры снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 16,4%, но выросли на 9,5% относительно сентября этого года – до 95,3 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-октябрь 2019 года сократились на 2,6% и составили порядка 1,7 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал – на 28,9% до 880,6 млн долларов. В октябре 2019 года экспорт целлюлозы составил 175,9 тыс. тонн (-2,7% к октябрю 2018 и +16,6% к сентябрю 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 71,3 млн долларов (-42,9% к октябрю 2018 и +7,7% к сентябрю 2019).

Газетной бумаги за отчетный период этого года отгрузили более 1 млн тонн, что на 6,3% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги напротив, снизился – на 12,1%, составив 469,5 млн долларов. В октябре этого года газетной бумаги вывезли порядка 91,9 тыс. тонн, что на 0,3% меньше аналогичного показателя прошлого года и на 3,3% меньше результата предыдущего месяца. Доходы в октябре от экспорта газетной бумаги упали по сравнению с октябрем 2018 года на 40,6% и на 8,3% относительно сентября этого года — до 35,4 млн долларов.