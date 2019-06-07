СПГ-бункеровка на жд-паромной переправе Усть-Луга – Балтийск

ФГУП «Росморпорт» и ООО «Газпромнефть Марин Бункер» заключили соглашение о взаимодействии в области организации бункеровок сжиженным природным газом на железнодорожной паромной переправе Усть-Луга – Балтийск.

По информации пресс-службы Росморречфлота, документ подписали генеральный директор «Росморпорта» Андрей Лаврищев и генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Андрей Васильев.

Соглашением предусмотрено техническое сотрудничество сторон в области развития транспортной инфраструктуры Северо-Западного региона России и рынка бункеровок СПГ, а также последующее проведение переговоров по коммерческим условиям бункеровки СПГ.

«Росморпорт» реализует проект строительства для транспортной линии Усть-Луга – Балтийск двух 200-метровых паромов ледового класса Arc4 нового поколения, работающих на СПГ и дизтопливе.

«Газпромнефть Марин Бункер» для организации бункеровки СПГ в портах Балтийского моря планирует построить первый в России СПГ-бункеровщик.

Фото: Росморречфлот