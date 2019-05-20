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Контракт на строительство завода «Арктик СПГ 2»
20.05.2019

Контракт на строительство завода «Арктик СПГ 2»

    • ООО «Арктик СПГ 2», совместное предприятие ПАО «Новатэк», и компания TechnipFMC подписали контракт на выполнение проектных работ, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа мощностью 19,8 млн тонн в год в рамках проекта «Арктик СПГ 2».

    Контракт предусматривает запуск первой очереди проекта в 2023 году, сообщает пресс-служба «Новатэк».

    «Команда, которая реализовала уникальный проект «Ямал СПГ» в рекордные сроки и в рамках бюджета, приступила к реализации еще более масштабного и инновационного проекта, – сказал председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон. – «Мы уверены, что накопленный опыт совместной работы по строительству СПГ-заводов в Арктике позволит реализовать наш новый проект «Арктик СПГ 2» также успешно в запланированные сроки».

    Отметим, что TechnipFMC является крупнейшим игроком на нефтесервисном рынке после Schlumberger и Halliburton.

    «Арктик СПГ 2» — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа после «Ямала СПГ». Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО.
    Завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, запуск остальных линий намечен на 2024 и 2025 годы. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.


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