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Ограничение для большегрузов
17.05.2019

Ограничение для большегрузов

    • По информации Выборгской таможни, ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства» вводит временное ограничение движения грузовых транспортных средств на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, подъезд к МАПП Светогорск Выборгской таможни (Выборг – Светогорск).

    С 20 мая до выполнения работ по капитальному ремонту будут введены временные ограничения движения для грузовых транспортных средств на следующих искусственных сооружениях:

    – на мосту через реку Черная на км 28+433 автомобильной дороги Выборг – Светогорск – для грузовых автомобилей общей массой транспортного средства более 23 тонн. Также на этом искусственном сооружении скорость движения всех видов транспорта будет ограничена до 40 км/ч;

    – на мосту через реку Вуокса на км 36+993 автомобильной дороги Выборг – Светогорск  – для грузовых автомобилей общей массой транспортного средства более 25 тонн и с максимально допустимой нагрузкой на ось транспортного средства более 10 тонн;

    – на мосту через реку Унтерниска км 47+313 автомобильной дороги Выборг – Светогорск – для грузовых автомобилей общей массой транспортного средства более 15 тонн.

    Водителям грузовых транспортных средств, направляющихся, как со стороны Финляндской Республики, так и со стороны Российской Федерации, необходимо учесть эту информацию при планировании маршрутов следования и воспользоваться для пересечения государственной границы МАПП Брусничное и МАПП Торфяновка.


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