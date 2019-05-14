Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый сервис CMA CGM
14.05.2019

Новый сервис CMA CGM

    • CMA CGM 13 мая запустил еженедельный сервис ADRINAF между портами Адриатики и Алжиром. «Это первый прямой сервис, и он позволит нашим клиентам открыть новые возможности благодаря мультимодальным решениям, в основном, через порт Копер, а также через хаб на Мальте», – говорится в официальном сообщении CMA CGM.

    На сервисе будет задействованы три контейнеровоза вместимостью 1,3 тыс. TEU. Транзитное время составит 21 день. Ротация портов: Копер – Венеция – Риека – Бар – Мальта – Катания – Анкона – Копер.

    По данным компании, на внутриевропейских и средиземноморских маршрутах работает 33 short sea сервиса, на которых задействованы 63 судна, совершающие порядка 300 заходов в порты в неделю.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2019
    Назначен новый CEO Containerships
    CMA CGM Group объявил об объединении Containerships и MacAndrews под единый бренд Containerships. Новым CEO Containerships назначен Клод […]
    CMA CGMContainershipsНазначенияСлияния и поглощения
    0
    11.01.2019
    Новый контейнеровоз CMA CGM
    Для транспортировки бананов из Французской Вест-Индии
    CMA CGMКонтейнеровозыНовострой
    0
    26.03.2019
    Забункеровали биотопливом
    Контейнеровоз CMA CGM
    CMA CGMБункеровкаКонтейнеровозыРоттердам
    0
    28.03.2019
    EML идет на Черное море
    С 16 апреля фидерная ро-ро линия EML, дочерняя компания Hoegh Autoliners, открывает регулярный сервис на Черное море. «Планируется, […]
    Hoegh AutolinersНовороссийскРо-роСервис
    0
    26.03.2019
    CMA CGM заказал десять 15-тысячников
    Соглашение с CSSC подписано в присутствии глав Франции и Китая
    CMA CGMКитайКонтейнерНовострой
    0
    16.01.2019
    Ферма в контейнере
    CMA CGM принял решение поддержать проект компании Agricool по использованию контейнеров в сельском хозяйстве в городских условиях. Agricool, […]
    CMA CGMИнновацииТехнологии
    0
    06.05.2019
    Обновленные сервисы CMA CGM
    Через Владивосток и Восточный
    CMA CGMВладивостокВосточныйДальний Восток
    0
    12.04.2019
    Containerships добавит Швецию
    С апреля этого года Containerships включает в ротацию одного из своих short sea сервисов шведский порт Хальмстад. По […]
    ContainershipsКонтейнерная линияКонтейнерные перевозкиСервис
    0
    11.02.2019
    Еврокомиссия разрешила CMA CGM купить CEVA
    Еврокомиссия одобрила сделку CMA CGM по приобретению CEVA Logistics. «Комиссия пришла к выводу, что сделка не создаст каких-либо […]
    CEVA LogisticsCMA CGMЕврокомиссияСделка
    0
    29.01.2019
    Первая СПГ-бункеровка контейнеровоза Containerships
    Новый контейнеровоз Containerships осуществил первую бункеровку сжиженным природным газом в порту Роттердам, сообщили SeaNews в CMA CGM. Первая […]
    CMA CGMContainershipsБункеровкаКонтейнеровозы
    0
    27.02.2019
    Холодный экспресс
    Как новая концепция перевозки
    КитайРефсервисРЖДСервис
    0
    15.03.2019
    CMA CGM выкупила 90% акций Ceva
    По предварительным подсчетам, CMA CGM выкупила 89,5% акций Ceva Logistics, сообщает Reuters. В январе CMA CGM опубликовал предложение […]
    CEVA LogisticsCMA CGMАкции
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.05.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.05.2019 Hapag-Lloyd увеличил в разы операционную прибыль
    16.05.2019 Первый квартал HHLA
    15.05.2019 Контейнерооборот портов Испании
    15.05.2019 Антверпен снизил грузооборот
    14.05.2019 ZPMC поставит краны в Грузию
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД