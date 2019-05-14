Новый сервис CMA CGM

CMA CGM 13 мая запустил еженедельный сервис ADRINAF между портами Адриатики и Алжиром. «Это первый прямой сервис, и он позволит нашим клиентам открыть новые возможности благодаря мультимодальным решениям, в основном, через порт Копер, а также через хаб на Мальте», – говорится в официальном сообщении CMA CGM.

На сервисе будет задействованы три контейнеровоза вместимостью 1,3 тыс. TEU. Транзитное время составит 21 день. Ротация портов: Копер – Венеция – Риека – Бар – Мальта – Катания – Анкона – Копер.

По данным компании, на внутриевропейских и средиземноморских маршрутах работает 33 short sea сервиса, на которых задействованы 63 судна, совершающие порядка 300 заходов в порты в неделю.