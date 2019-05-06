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Грузы РЖД
06.05.2019

Грузы РЖД

    • Погрузка на сети РЖД в январе-апреле 2019 года увеличилась всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 425,8 млн тонн.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля увеличились на 1,2% и составили 128 млн тонн. 
    Погрузка железной и марганцевой руды выросла – на 6,8% до 39,4 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 0,4% до 20,3 млн тонн, цемента – на 5% до 6,97 млн тонн, лома черных металлов – на 10,3% до 4,2 млн тонн и кокса – на 3,4% до 3,8 млн тонн . 

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – было погружено на 0,1% меньше, чем за 4 месяца 2018 года – 79,5 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 1,4% меньше, чем за 4 месяца 2018 года – их объем составил 11,1 млн тонн.

    Погрузка химикатов и соды за январь-апрель этого года составила 8,85 млн тонн – на 2,6% меньше показателя 2018 года. Объем погрузки зерна составил 7,4 млн тонн, что на 24,4% ниже уровня прошлого года. Погрузка строительных грузов снизилась – на 5,1% до 37,96 млн тонн, лесных грузов – на 4,3% до 14,8 млн тонн.

    Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке цветной руды и серного сырья – снижение на 2,9% до 6,26 млн тонн и черных металлов – минус 2,8% до 25,7 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за апрель 2019 года составила 107,1 млн тонн. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 5,4% меньше показателя марта этого года.

    Грузооборот за январь-апрель 2019 года составил 875,9 млрд тарифных т/км (+2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1116,7 млрд т/км (+2,7%).

    В апреле грузооборот на сети РЖД вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 223,9 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 3,2% – до 284,1 млрд т/км.


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