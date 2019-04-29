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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2019
29.04.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2019

    • На 17 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Ставки из Шанхая на порты Северной Европы существенно выросли по сравнению с 16 неделей. Ставки на Персидский залив, Австралию и Новую Зеландию, а также на южноамериканском трейде продолжили снижение, но глубина падения сократилась.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 12,4%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,3%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 2%, на порты восточного побережья – на 2,7%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 17 неделе года опустились на 2,8%, на Австралию и Новую Зеландию – на 3,2%. Ставки на Южную Америку упали на 7,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии, Сингапур и Южную Корею сохранились на уровне предыдущей недели.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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