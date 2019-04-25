ТOP-5 контейнерных терминалов России

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в первом квартале 2019 года составил 1,3 млн TEU. 53,7% или 695,4 тыс. TEU из этого объема обработали пять терминалов.

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Лидером по контейнерообороту по итогам первого квартала является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». В январе-марте 2019 года он обработал 202,3 тыс. TEU, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

На втором месте – АО «Первый контейнерный терминал». Его контейнерооборот составил 162,1 тыс. TEU (-3,8%).

На третьем месте ПАО «Владивостокский морской торговый порт», через который прошло 130,6 тыс. TEU (+17,8%).

Четвертую строчку рейтинга занимает ООО «Восточная стивидорная компания» с контейнерооборотом 100,7 тыс. TEU (+1,2%).

Замыкает пятерку лидеров российского контейнерного рынка ООО «НУТЭП» с 99,7 тыс. TEU (-6,7%).

Стивидор 2019 год, тыс. TEU ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 202,3 АО «Первый контейнерный терминал» 162,1 ПАО «Владивостокский морской торговый порт» 130,6 ООО «Восточная стивидорная компания» 100,7 ООО «НУТЭП» 99,7

При этом самую высокую динамику перевалки контейнеров в первом квартале 2019 года показали стивидоры не вошедшие в Топ-5. Так, ООО «Порт» (Корсаков) увеличил объем перевалки контейнеров в 13,6 раз, ОАО «Морской порт бухты Троицы» (Зарубино) – в 4,6 раза, АО «Портовый элеватор» (Калининград) – в 3 раза.

Наибольшее снижение контейнерооборота произошло у СФ ООО «АВАЛ» порт Севастополь (-90,1%), ООО «Востокморсервис» порт Владивосток (-86,5%) и ООО «Моби Дик» (-70,9%).