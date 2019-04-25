ТOP-5 контейнерных терминалов России

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в первом квартале 2019 года составил 1,3 млн TEU. 53,7% или 695,4 тыс. TEU из этого объема обработали пять терминалов.
Лидером по контейнерообороту по итогам первого квартала является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». В январе-марте 2019 года он обработал 202,3 тыс. TEU, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
На втором месте – АО «Первый контейнерный терминал». Его контейнерооборот составил 162,1 тыс. TEU (-3,8%).
На третьем месте ПАО «Владивостокский морской торговый порт», через который прошло 130,6 тыс. TEU (+17,8%).
Четвертую строчку рейтинга занимает ООО «Восточная стивидорная компания» с контейнерооборотом 100,7 тыс. TEU (+1,2%).
Замыкает пятерку лидеров российского контейнерного рынка ООО «НУТЭП» с 99,7 тыс. TEU (-6,7%).
|Стивидор
|2019 год, тыс. TEU
|ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
|202,3
|АО «Первый контейнерный терминал»
|162,1
|ПАО «Владивостокский морской торговый порт»
|130,6
|ООО «Восточная стивидорная компания»
|100,7
|ООО «НУТЭП»
|99,7
При этом самую высокую динамику перевалки контейнеров в первом квартале 2019 года показали стивидоры не вошедшие в Топ-5. Так, ООО «Порт» (Корсаков) увеличил объем перевалки контейнеров в 13,6 раз, ОАО «Морской порт бухты Троицы» (Зарубино) – в 4,6 раза, АО «Портовый элеватор» (Калининград) – в 3 раза.
Наибольшее снижение контейнерооборота произошло у СФ ООО «АВАЛ» порт Севастополь (-90,1%), ООО «Востокморсервис» порт Владивосток (-86,5%) и ООО «Моби Дик» (-70,9%).