Готовый продукт — сшитая транспортная услуга

«Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) на выставке TransRussia заключила два соглашения с европейскими партнерами.

С государственной железнодорожной компанией Словакии ZSSK Cargo достигнута договоренность об информационном и технологическом взаимодействии при организации грузовых перевозок по маршруту Китай — Словакия — Китай в составе контейнерных поездов. Cтороны согласовали создание транспортно-логистического сервиса путем формирования сквозной технологии евразийских контейнерных перевозок.

Президент ОТЛК ЕРА Алексей Гром и руководитель совета директоров ZSSK Сargo Мартин Возар подписали дорожную карту, предусматривающую план реализации соглашения, а именно: информационный обмен о существующих грузопотоках между Словакией и Китаем с маршрутизацией, потенциальных объемах экспорта грузов из Словакии и соседних стран в Китай и конкурентной среде контейнерных железнодорожных перевозок в регионе. Также компании планируют провести детальный анализ грузовой базы и потребностей клиентов.

Ранее, в марте 2019 года в рамках Международного железнодорожного конгресса в Вене стороны подписали Меморандум о сотрудничестве по расширению географии услуг и увеличению объемов перевозок в направлении Европа – Китай – Европа.

Кроме того, ОТЛК ЕРА и АО «Литовские железные дороги» (Lietuvos geležinkeliai) договорились об организации контейнерных перевозок почтовых отправлений из Китая в Литву. Соответствующее соглашение подписали президент ОТЛК ЕРА Алексей Гром и генеральный директор Литовских железных дорог Мантас Бартушка.

Партнеры намерены развивать перевозку почтовых отправлений (посылок и товаров e-commerce) в регулярных поездах Китай — Европа — Китай. ОТЛК ЕРА обеспечит погрузку контейнеров почтовыми отправлениями на платформы на станциях Достык и Алтынколь Казахстанских железных дорог. Литовские железные дороги будут отвечать за прием вагонов с контейнерами на пограничной с Беларусью железнодорожной станции в Кяне и доставку их на Вильнюсский интермодальный терминал на железнодорожной станции Вайдотай, откуда груз будет распределяться на склады литовской почты Lietuvos pastas.

«Уверен, что подписанные с нашими надежными партнерами соглашения будут способствовать активному развитию рынка транзитных перевозок и позволят ОТЛК ЕРА закрепить свои лидирующие позиции на маршруте Европа – Китай – Европа. Мы впервые зафиксировали письменно договорённость о выстраивании напрямую сквозной технологии перевозок: ОТЛК ЕРА будет полностью отвечать за свой участок колеи 1520, а ZSSK Cargo — за 1435. Таким образом, мы сможем предложить клиентам готовый продукт — сшитую транспортную услугу. Совместно с Литовскими железными дорогами мы готовы предложить рынку крайне востребованный сервис по железнодорожной доставке почтовых отправлений с максимальной сохранностью груза», — сказал, комментируя подписанные соглашения, А.Гром.