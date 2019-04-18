Интеграция IT-решений

На транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия» генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев рассказал о необходимости интеграции IT-решений для разных видов транспорта на платформу iSales, разработанной компанией.

«90% заказов и заявок, проходящих через «ТрансКонтейнер», оформляется в iSales, – отметил В.Сараев. – Однако этой программой мы охватили только собственные сервисы, то, что традиционно делает «ТрансКонтейнер». Наша задача – предоставлять клиенту возможность и интермодальной перевозки».

По словам В.Сараева, платформа iSales наполняется дополнительными функциями. «В ближайшем времени у нас войдут туда расчеты по морским перевозкам, автоперевозке. Пока в дальней перспективе мы планируем уйти в сборные грузы (но это вторая очередь нашей стратегии)», – сказал он, добавив, что тем самым компания обеспечит клиенту возможность доставки груза «от двери до двери» и четко в указанный срок.