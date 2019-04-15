Контейнерооборот лидеров

Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2019 года составил 10,4 млн TEU. Это на 7,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Сингапур за отчетный период 2019 года обработал 8,90 млн TEU, что на 0,5% больше показателя января-марта 2018 года.

В марте этого года Шанхай перевалил 3,81 млн TEU – на 33,2% больше, чем за предыдущий месяц и на 12,4% больше, чем в марте 2018 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,16 млн TEU (плюс 15,3% к февралю 2019 и плюс 3,6% к марту 2018 года).