Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот лидеров
15.04.2019

Контейнерооборот лидеров

    • Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2019 года составил 10,4 млн TEU. Это на 7,1% больше аналогичного периода прошлого года.

    Сингапур за отчетный период 2019 года обработал 8,90 млн TEU, что на 0,5% больше показателя января-марта 2018 года.

    В марте этого года Шанхай перевалил 3,81 млн TEU – на 33,2% больше, чем за предыдущий месяц и на 12,4% больше, чем в марте 2018 года.

    Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,16 млн TEU (плюс 15,3% к февралю 2019 и плюс 3,6% к марту 2018 года).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2019 года перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 374,2 тыс. TEU. Это на […]
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерыРЖД
    0
    12.04.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.03.2019
    Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января 2019 года составил 6,2 тыс. единиц – на 44,2% больше, чем […]
    2019АвтоимпортАвтоэкспорт
    0
    11.03.2019
    Порты-мультимиллионеры
    В эксклюзивный клуб портов, переваливающих более 10 млн TEU, по итогам 2018 года вошли, так же, как и […]
    Только для подписчиков
    2018КонтейнерооборотПорты-миллионеры
    0
    31.01.2019
    81 миллион TEU PSA
    Терминальные активы в составе PSA International Pte Ltd (PSA) обработали по итогам 2018 года 81 млн TEU – […]
    PSAКонтейнерные перевозкиСингапур
    0
    25.03.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2019
    На 13 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо снизились. Только в Пирее подорожал […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    14.03.2019
    Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 10,9 млн тонн – это на 2,5% […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    18.03.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Экспорт минеральных азотных удобрений за январь 2019 года составил 996,9 тыс. тонн. Это выше уровня января прошлого года […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    14.03.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 6
    На 6 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания пошли вниз. Ставки […]
    Только для подписчиков
    2019ФевральФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    19.03.2019
    Лидеры Финляндии
    Контейнерооборот за 2 месяца 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    08.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5
    На 5 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания не изменились. Исключение […]
    Только для подписчиков
    2019ФевральФрахтовые ставкиЧерное море
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2019 400 платформ для «Евросиба»
    16.04.2019 Проект Клещиха Daily
    16.04.2019 «ТрансКонтейнер» повезет Сибур в Китай
    16.04.2019 Предпочтение коридору через Украину и Словакию
    16.04.2019 Чешский транзит
    16.04.2019 «Логбокс» подписался с РЖД
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД