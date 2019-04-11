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11.04.2019

«Евросиб» увеличил контейнерные перевозки в 1,5 раза

    • По итогам первого квартала 2019 года объем контейнерных перевозок ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 23 тыс. TEU – на 54% больше, чем годом ранее.

    Как поясняют в компании, рост объемов перевозок контейнерных грузов обусловлен расширением клиентской базы и увеличением парка фитинговых платформ, что позволило повысить частоту существующих сервисов и сформировать новые маршруты.

    Так, количество отправок по маршруту Москва (ст. Электроугли) — Новосибирск (ст. Иня-Восточная) выросло на 68%, составив 4,5 тыс. TEU.

    Из новых сервисов наибольший прирост обеспечили регулярные поезда из Москвы на Красноярск (ст. Базаиха), запущенные в конце прошлого года.

    В 2,5 раза увеличился экспортный поток, чему способствовало формирование контейнерных отправок со станций Чунояр и Лесосибирск Красноярской железной дороги. Груз следовал на рынки стран Юго-Восточной Азии, основную номенклатуру составили пиломатериалы. В 3,5 раза возрос поток в импортном направлении – из Китая в Москву через Монголию.

    Дополнительные объемы груза также удалось привлечь за счет запуска нового транзитного маршрута Гамбург (Германия) – Чжэнчжоу (Китай) через погранпереход Гродеково.

    Всего за отчетный период «Евросиб» сформировал 223 ускоренных контейнерных поезда, удвоив показатель прошлого года.

     

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