НМТП вырос на 5%

Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-февраль 2019 года составил 23,4 млн тонн. Это на 4,9% выше аналогичного уровня прошлого года. При этом новороссийские активы группы за два месяца этого года обработали 14,1 млн тонн, на 4,2% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). В Балтийске (БСК) рост и в TEU (+48,4%), и в тоннах (+31,3%). Увеличил грузооборот по итогам января-февраля Приморск – на 5,6% до 9,1 млн тонн.

Перевалка наливных грузов за два месяца 2019 года увеличилась на 6,7%, до 17,3 млн тонн. При этом рост отмечен практически по всем грузам наливного сегмента оборота, исключение – масла (-45,8%).

Совокупный оборот нефти по итогам отчетного периода в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийске составил более 10,5 млн тонн, +5,6%. При этом и Приморск, и Новороссийск увеличили перевалку нефти – на 6,8% (до 6,2 млн тонн) и на 3,8% (до 4,3 млн тонн) соответственно.

Оборот нефтепродуктов за январь-февраль 2019 года вырос на 9,4% до 6,7 млн тонн. В том числе через Приморский торговый порт было отгружено 2,9 млн тонн (+2,9%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 3,8 млн тонн (+15,1%). По данным НМТП, увеличение перевалки нефтепродуктов в Новороссийске произошло за счет роста объемов перевалки бензина крупнотоннажными партиями.

Оборот навалочных грузов за 2 месяца 2019 года снизился на 11,8% и составил 2,4 млн тонн. По сравнению с январем-февралем прошлого года за счет увеличение спроса со стороны покупателей Центральной Азии существенно выросли отгрузки транзитного сахара-сырца – в 2,5 раза до 109 тыс. тонн. На фоне низких отгрузок в первые месяцы прошлого года перевалка железорудного сырья выросла на 86,2% (до 435 тыс. тонн).

Рост также отмечен в обработке угля – на 13% (до 244 тыс. тонн) и химических грузов (удобрения, сера) – на 62,7% (до 128 тыс. тонн). Зерновых грузов было перевалено на 30,6% (1,5 млн тонн) меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Как отмечают в группе, снижение объемов перевалки зерна произошло на фоне средних значений урожая текущего зернового сезона относительно рекордных в 2017/2018 годов.

Оборот генеральных грузов по итогам первых двух месяцев 2019 года увеличился на 16% и составил 2,6 млн тонн. Объем перевалки черных металлов вырос на 23,4% (до 2,4 млн тонн), лесных грузов – на 2,7% (до 52 тыс. тонн). Обработка цветных металлов снизилась на 33,4% (до 139 тыс. тонн), скоропорта – на 80,7% (до 7 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.

Фото:Новороссийская таможня